A MALGRATE LA QUESTURA RICORDA E RENDE OMAGGIO A GIOVANNI PALATUCCI

MALGRATE – Nel giorno dell’anniversario della sua morte, la Polizia di Stato ha reso omaggio a Giovanni Palatucci, l’ex questore reggente di Fiume riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato migliaia di ebrei dalle persecuzioni nazifasciste. Una figura che continua a parlare al presente, soprattutto in un territorio come il nostro, dove la memoria civile è parte integrante dell’identità comunitaria.

La cerimonia si è svolta questa mattina a Malgrate, sul nuovo lungolago di viale Italia, davanti alla targa dedicata al funzionario di Polizia. A presiedere il momento commemorativo è stata il questore di Lecco Stefania Marrazzo, affiancata dal prefetto Sergio Ponta, dal presidente della Provincia Alessandra Hofmann, dal sindaco di Malgrate Flavio Peccati, dall’assessore del Comune di Lecco Pietro Belli, dai comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre a una rappresentanza dell’A.N.P.S.

Una vita spesa per gli altri

Palatucci, in servizio all’Ufficio Stranieri della Questura di Fiume dal 1937, utilizzò il proprio ruolo per sottrarre migliaia di persone alla deportazione. Arrestato dalla polizia di sicurezza tedesca il 13 settembre 1944, venne imprigionato al Coroneo di Trieste e successivamente deportato a Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945, consumato dalla fame e dalla malattia. Aveva il numero di matricola 117826. Nel 2000 Giovanni Paolo II lo citò tra i martiri del Novecento, e nel 2004 la Chiesa avviò il processo di beatificazione, riconoscendolo come “Servo di Dio”.

Il valore di un’eredità morale

Durante la commemorazione, la Questura ha richiamato una frase che Palatucci rivolse ai suoi collaboratori prima della deportazione: “La Polizia significa vita, quella vita che serve ad aiutare il prossimo”. Parole che, a distanza di ottant’anni, mantengono una forza sorprendente e che la cerimonia di oggi ha voluto riportare al centro del servizio pubblico: la tutela della vita come fondamento dell’agire istituzionale.

Un ricordo che parla anche al territorio

La presenza delle autorità locali testimonia come la memoria di Palatucci non appartenga solo alla storia nazionale, ma anche alla comunità lecchese, che negli ultimi anni ha intensificato iniziative e percorsi dedicati alla cultura della legalità e alla memoria delle vittime dei totalitarismi.

Ricordare Palatucci significa ricordare che anche nei momenti più oscuri della storia è possibile scegliere il bene, spesso in silenzio, spesso pagando un prezzo altissimo. Una lezione che continua a interpellare il presente.