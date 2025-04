A MALGRATE LA RASSEGNA ESTIVA “QUATTRO CHIACCHIERE CON L’AUTORE”

MALGRATE – Il Comune di Malgrate è lieto di presentare la rassegna letteraria “Quattro Chiacchiere con l’Autore”, un ciclo di quattro incontri dedicati alla lettura, alla cultura e al dialogo diretto con autori del territorio.

L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza, si svolgerà nel cortile del Palazzo Comunale di Malgrate e prevede quattro appuntamenti distribuiti tra maggio e settembre. Ogni incontro offrirà l’occasione incontrare gli autori, assistere alla presentazione delle loro opere e partecipare attivamente con domande e riflessioni.

“Quattro Chiacchiere con l’Autore” nasce con l’intento di promuovere la lettura e offrire occasioni di confronto e crescita culturale in un contesto informale e accessibile a tutti. Ogni serata sarà un’opportunità per dialogare direttamente con chi scrive, conoscere il dietro le quinte della creazione letteraria e condividere opinioni in un clima aperto e stimolante.

Calendario:

– Venerdì 16 maggio alle 20.45 – Gianluca Zanoni

– Venerdì 6 giugno alle 20.45 – Elisa Veronesi

– Giovedì 17 luglio alle 20.45 – Luisa Colombo

– Venerdì 19 settembre alle 20.45 – Isabella Galeotti

In caso di maltempo gli incontri si terranno nella Sala del Camino.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.