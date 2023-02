LECCO – Nel weekend di sabato 4 e domenica 5 marzo, a Villa Sironi di Oggiono si terrà un Hackathon.

L’iniziativa consiste in una ‘gara delle idee’, durante la quale cinquanta ragazzi tra i 18 e i 25 anni, divisi in squadre, si andranno ad affrontare nel corso di 24 ore, dalle 15 di sabato fino alla stessa ora di domenica, per completare il compito assegnato dagli organizzatori a inizio evento e consegnare alla giuria il proprio elaborato.

I ragazzi saranno seguiti da facilitatori esperti nell’ambito della comunicazione e potranno fermarsi a dormire e mangiare presso la Villa con il gruppo dei tutor. La giuria, composta da professionisti del settore della comunicazione, decreterà un gruppo vincitore che otterrà come premio la possibilità di realizzare le proprie idee relative al progetto guidati da un pool di esperti e 1.500 euro, che saranno suddivisi equamente tra i membri del gruppo e che verranno consegnati dopo aver partecipato alla realizzazione del progetto per un minimo di venti ore.

Le iscrizioni sono già aperte e in diversi ragazzi si sono già prenotati per partecipare.

Questo il link per iscriversi e per leggere il regolamento completo.

