A MONTE MARENZO LA RACCOLTA DI COPERTE PER GAZA. TUTTE LE DATE

MONTE MARENZO – Luca Rota, medico chirurgo odontoiatra e volontario del Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta (CISOM), in collaborazione con l’amministrazione comunale di Monte Marenzo e le associazioni, ha promosso una raccolta di coperte in aiuto alle popolazioni civili martoriate di Gaza, in particolar modo donne e bambini.

Le coperte, che devono essere in ottime condizioni e confezionate, si possono consegnare al primo piano del municipio di Monte Marenzo (locale ex banca), nei seguenti giorni e orari:

Sabato 7 dicembre, dalle 10 alle 12

dicembre, Domenica 8 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

dicembre, e Lunedì 9 dicembre, dalle 8:30 alle 10

dicembre, Mercoledì 11 dicembre, dalle 8:30 alle 10

Gli organizzatori ringraziano “le persone che aderiscono all’iniziativa” e “tutti insieme, invitiamo quanti hanno il potere decisionale, di operare per interrompere il dramma umanitario in corso e raggiungere il più presto possibile una pace giusta e rispettosa dei diritti di ogni popolo”.

Foto del municipio di Monte Marenzo da UPper