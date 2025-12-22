A OGGIONO BABBO NATALE PORTA I DONI DAL LAGO IN KAYAK

OGGIONO – La magia del Natale è tornata puntuale al centro remiero dell’Oggiono Kayak Team, dove – come da tradizione – Babbo Natale è approdato dal lago in kayak portando doni ai numerosi bambini presenti. La giornata, insolitamente mite, ha fatto da cornice all’arrivo di Santa Claus presso il centro remiero di località Sabina, un appuntamento che si rinnova ogni anno senza perdere il suo fascino.

Ad attenderlo c’erano molti spettatori, tra cui il sindaco Chiara Narciso. Babbo Natale ha attraversato il lago di Annone a bordo di una piccola imbarcazione, scortato dagli inseparabili elfi. Sbarcato sul pontile, Babbo Natale è stato salutato da un caloroso applauso e ha poi distribuito dolci e piccoli gadget ai bambini, regalando un momento di festa e meraviglia a tutta la comunità.

Gli organizzatori hanno voluto rivolgere “un sentito ringraziamento a tutti i volontari dell’associazione, che anche quest’anno hanno lavorato con entusiasmo per la riuscita dell’evento, e un grazie speciale al Coro Elikya, capace di creare un’atmosfera ancora più suggestiva con i propri canti”.

RedOgg