OGGIONO – Gli ospiti della RSA ‘Sironi’ di Oggiono, su invito dell’animatrice Marika, hanno accolto tre musicanti e cantanti: Gabriele Bolis, con la sua inseparabile fisarmonica, Gilberto Garghentini, con il suo caratteristico “basso-tolla” e Giovanni Gilardi con le maracas.

Una ‘ventata’ di armonia, in questa torrida estate, che ha sicuramente ‘rinfrescato’ cuori e menti dei presenti, i quali hanno condiviso melodie e parole, ricordando i tempi passati con un velo di malinconia, ma vivendo il presente con gioia e allegria.

Come diceva il talentuoso maestro Ezio Bosso: “La musica è come la vita, si può ‘fare’, (o meglio vivere), in un solo modo: insieme“.

F. S.