A OLGINATE APRONO LA NUOVA MENSA E LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA

OLGINATE – Sabato 13 settembre alle 10:30, il Comune di Olginate invita tutta la cittadinanza all’inaugurazione dei nuovi spazi della Scuola Primaria Gianni Rodari, in via Campagnola. Un’occasione per scoprire la nuova mensa e la palestra, frutto di un intervento mirato a migliorare la qualità della vita scolastica.

L’ampliamento degli ambienti scolastici rappresenta un investimento concreto nel futuro delle giovani generazioni, offrendo loro luoghi più funzionali, accoglienti e sicuri. La nuova mensa garantirà un servizio più efficiente e confortevole, mentre la palestra sarà uno spazio dedicato all’attività fisica, alla socializzazione e alla crescita personale.

L’inaugurazione sarà un momento di festa e condivisione, aperto a tutta la cittadinanza: famiglie, insegnanti, studenti e cittadini.

RedOlg