A OLGINATE LA MOSTRA “ALCHIMIA, ARTE DELLA NATURA”, CON UN LABORATORIO ALLA TORRE VISCONTEA

OLGINATE – Sabato 5 ottobre alle 21 l’inaugurazione della mostra Alchimia, Arte della Natura organizzata dalla associazione culturale Lumis Arte in collaborazione con il Comune di Olginate dal 7 ottobre al 9 novembre presso l’ex palazzo municipale di Olginate, via Mario Redaelli 16. La mostra presenterà le fotografie di Jacopo Greppi e Daniele Re e le musiche di Simone Redaelli.

Le opere dei quattro autori sono incentrate sul ciclo delle stagioni, indagato attraverso la trasformazione dei quattro elementi (acqua, aria, terra e fuoco) secondo l’interpretazione alchemica data dall’ideatore della mostra Davide Innocente. In contemporanea, segnaliamo anche il laboratorio artistico gratuito per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni legato alla mostra Il tramonto del paesaggio (Torre Viscontea, Lecco), nel giorno di chiusura della mostra, ovvero il 6 ottobre. Prenotazione fortemente consigliata, alla mail lumisarte@yahoo.com o al telefono 3480893538.

La mostra Alchimia Arte della Natura si propone di connettere arte, natura e alchimia e, mediante il succedersi delle fotografie, presentarne il rapporto vivo e profondo. Questa connessione estetica è declinata nell’indagine del ciclo delle stagioni e si basa sulla suddivisione che di questo ne dà l’alchimia: nigredo (autunno), viriditas (inverno), albedo (primavera) e rubedo (estate).

L’alchimia indica il continuo mutare della natura e delle sue forme e la possibilità che l’essere umano ha di interpretarle. Lo sguardo ha la capacità di connettere la variazione della natura con la creatività che caratterizza l’attività artistica: tale consapevolezza è l’alchimia.

Il nucleo centrale della mostra è costituto dalle fotografie, le quali realizzate sono incentrate sul ciclo della natura per comprenderne le forme e gli elementi, quindi trarne una maggiore consapevolezza. Le fotografie sono state elaborate dai due fotografi seguendo il ciclo delle stagioni per un anno intero: i soggetti sono semplici, ma colti nel tentativo di interpretare le dinamiche nascoste dietro i fenomeni naturali. Le immagini sono quindi organizzate secondo le quattro stagioni attraverso le quali si sviluppa la Natura. A completare il percorso proposto dalle fotografie, saranno realizzate quattro musiche di Simone Redaelli, legate ognuna a una stagione specifica.

Tornando alla mostra Il tramonto del paesaggio, il laboratorio didattico gratuito permetterà di scoprire nuove divertenti tecniche per disegnare dei paesaggi lacustri o montani. Il laboratorio si terrà in Torre Viscontea (Lecco, Piazza XX Settembre, 3)alle 10:30 (durata: 1 ora) e sarà tenuto da Antonella Zambon, che ci spiega in questo modo cosa avverrà nel laboratorio: “Destrutturiamo e ricomponiamo un paesaggio utilizzando cartoncini colorati di vario genere, che “modelleremo” con la tecnica a strappo. Nessun materiale da portare. Solo le vostre mani!”. Antonella Zambon è stata una insegnante elementare ed è una lettrice del programma Nati per Leggere. Ha sempre avuto la passione per i bambini e per i colori. Ha compiuto laboratori in biblioteche, scuole Steiner e musei.

La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e sabato: 9:30-12 e 15-18; martedì, giovedì e venerdì 15-18. Per informazioni è possibile scrivere alla mail lumisarte@yahoo.com o visitare il sito di Lumis Arte: https://lumis-arte.jimdosite.com/.