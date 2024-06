A OLGINATE TORNA LA 18ª EDIZIONE DI “TONI MOLESTI”, TRE GIORNI DI MUSICA

OLGINATE – Nei giorni del 28, 29 e 30 giugno il parco di Villa Sirtori a Olginate ospiterà uno degli evergreen dell’estate lecchese: il festival musicale Toni Molesti.

Il festival raggiunge la sua maggiore età con la diciottesima edizione. Nato tra le mura del C.A.G. “il Parchetto” di Villa Gomes, Toni Molesti è ora un’iniziativa proposta dall’Associazione Risuono a partire dall’anno della sua fondazione, il 2008, e rappresenta il cuore pulsante delle sue attività annuali.

L’edizione 2024, sempre ad ingresso gratuito e per il terzo anno sotto l’egida del patrocinio del Comune di Olginate, rappresenterà un consolidamento non solo per la rafforzata proposta culturale e musicale, ma anche per la crescita delle collaborazioni con varie realtà associative del territorio. Prosegue il sodalizio con i locali Pro Loco di Olginate e l’associazione Dinamo Culturale, a cui si aggiungeranno attività congiunte con l’associazione Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte, altro sodale compagno di viaggio di Risuono.

Anche quest’anno il festival sarà un progetto realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea). Ulteriore conferma è la location del festival: il parco di Villa Sirtori a fianco della passeggiata del lungolago di Olginate.

La tre giorni prenderà piede venerdì 28 giugno alle 21 con la giovanissima novità della scena punk bergamasca: i The Useless 4. A seguire tornano i local heroes del garage rock nostrano, gli ExMonroe. A concludere, un gruppo italiano di vera caratura internazionale. Prima della loro partenza per gli States e direttamente da Roma, i Giuda calcheranno il palco: band glam-rock ormai da anni “esportata” a livello globale. Una proposta unica per il territorio lecchese che Risuono cercava da anni.

Il pomeriggio di sabato 29 giugno, dalle 15:30, rappresenterà un momento cruciale per le finalità di Risuono: dare spazio a band giovanili del territorio. Errata Corrige, Unsettled, Revenant, Luci e Ombre sono tra quelli che troveranno spazio sul palco di Toni Molesti. Questo momento vede la collaborazione le scuole di musica Reverb di Olginate e Rock School Project di Mandello, cruciali nel raggiungere le nuove leve e coltivare con loro il percorso fino al festival.

Dalle 21, i locali Our Drummer is a Robot, nuovo duo del panorama lecchese, accenderanno gli animi del pubblico con il loro synth-pop, prima di lasciare spazio ai Cacao Mental, rinomato progetto milanese che porta in scena le proprie lontane origini musicali: una carrellata di psycho-cumbia e sonorità andine tra trance e danze tribali.

Domenica 30 giugno, a partire dalle 17, il parco di Villa Sirtori sarà teatro di attività rivolte ai più piccoli. In collaborazione con Associazione Arci Spazio Condiviso, il laboratorio di AriTmica rappresenterà un momento in cui sperimentare l’attività percussiva esplorando il corpo come strumento, soffermandosi sulla sua proprietà di creare suoni e sul meccanismo di ascolto di sé e degli altri. Il laboratorio è aperto a tutti. L’attività si può svolgere in autonomia per i bambini dai 6 anni in su mentre al di sotto dei 6 anni è necessaria la presenza di un genitore.

A concludere Toni Molesti 2024, dalle 19 seguiranno tre esibizioni di autori accompagnati solo dalla loro chitarra. L’esordiente cantautrice lariana Glicine aprirà a una doppia esibizione di profondo blues. Il panorama fluviale dell’Adda si trasformerà per una sera nel delta del Mississippi, accogliendo e facendo da cornice a Meek Hokum, autore veronese, e dall’affermata “one woman band” vicentina Elli de Mon.