A PALAZZO LOMBARDIA LA “FOTOGRAFIA” DELL’INFORMAZIONE LOCALE. PRESENTI LECCO NEWS E I QUOTIDIANI IPERG

MILANO – Dopo cinque anni la Regione Lombardia torna a a scattare una foto sull’informazione locale per capire a che punto si trova stampa lombarda.

Tre i giorni dedicati agli “Stati generali dell’Informazione” da Corecom, il braccio regionale dell’Authority delle Comunicazioni. E per la seconda volta era invitata anche l’editoria on line. Le nostre testate erano rappresentate da Nadia Alessi – tra i fondatori di IperG, la nostra società editrice. Sul ruolo delicato e decisivo dell’informazione locale si è espressa Marianna Sala, già presidente di CoReCom alla prima edizione degli Stati generali un lustro fa e oggi vicepresidente del Comitato: “Il giornalismo di prossimità è il più vivace, proprio perché è vicino alle fonti delle notizie. Lo possiamo considerare alla stregua di un servizio pubblico, molto importante per la democrazia”.

Tra le attività del CoReCom più note al grande pubblico sicuramente la composizione delle controversie tra utenti e compagnie telefoniche, nelle quali il Comitato bilancia la forza dei consumatori. In più c’è il controllo e gestione del mondo delle comunicazioni attraverso il Roc, il Registro degli Operatori della Comunicazione al quale s’iscrivono le aziende del settore, come ad esempio l’editore di questo giornale. Al tavolo il presidente di CoReCom, Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia) Cesare Maria Gariboldi, la vicepresidente Marianna Sala e Marco Gambaro, economista docente dell’Università degli Studi di Milano, incaricato di redigere lo studio sul giornalismo lombardo.

L’evento in collaborazione con PoliS-Lombardia si concentra sulle sfide future dei media regionali e si sta svolgendo in tre giornate, quella di ieri era dedicata al mondo dei giornali cartacei, oggi appunto si è parlato il mattino di edicole e distribuzione, nel pomeriggio del web; il 26 sarà il turno di radio nella prima parte e di emittenti televisive nella seconda. Tra gli editori presenti la maggior parte erano appartenenti ad Anso (Associazione Nazionale Stampa On line), al tavolo quindi il presidente Marco Giovannelli fondatore a sua volta di una grossa testata lombarda.

