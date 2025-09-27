A PASSI BEN CONNESSI: LA NATURA A SOSTEGNO DEL DIGITALE

CALOLZIOCORTE – Accendere il cellulare è il nostro primo gesto quando ci svegliamo. Le nuove generazioni corrono così il rischio di dimenticare il piacere di stare all’aria aperta. Fortunatamente, il territorio di Lecco e dintorni offre innumerevoli possibilità, sfruttate abilmente da gruppi di volontari locali.

“A passi ben connessi” è un’iniziativa prevista per domenica 28 settembre, e consiste in una camminata non competitiva, organizzata dalle associazioni di Calolziocorte Punto a Capo A.P.S e Scuolaboriamo A.P.S., con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

La passeggiata di circa 10 km partirà alle 8.30 e terminerà alle 12.30 al Monastero del Lavello. La mattinata si concluderà con la possibilità di pranzare in compagnia con lo street food fornito dalla trattoria Lavel.

La quota di partecipazione, pari a 5 euro, sarà interamente devoluta al progetto “Digitale a patti, una comunità ben connessa”, il quale ambisce a una maggiore comprensione da parte di insegnanti e genitori dei rischi e delle potenzialità dei moderni strumenti di comunicazione.

Come afferma il presidente di Scuolaboriamo Paolo Roveri: “Sarà una bella camminata per Calolziocorte, Vercurago e Olginate. Il nostro scopo è stimolare nei ragazzi la curiosità e la voglia di entrare a contatto con la natura, oltre a prendere parte a un progetto in cui crediamo.”

Le associazioni organizzatrici ambiscono a creare legami di collaborazione tra la comunità dei genitori e le istituzioni educative del territorio. Esse sostengono con passione la comunità scolastica, organizzando eventi patrocinati dai comuni della Valle San Martino e da agenzie educative territoriali, come l’istituto Caterina Cittadini di Calolziocorte.

L’evento è aperto a chiunque abbia a cuore il futuro dei giovani e che condivida dubbi e preoccupazioni in merito alla diffusione delle nuove tecnologie, che spesso ci fanno dimenticare cosa significa camminare insieme e vivere offline.

Per gli interessati, i biglietti saranno acquistabili in loco o tramite gli enti affiliati, elencati sulla locandina ufficiale, reperibile sul sito del Comune di Calolziocorte.

C.A.