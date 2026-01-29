A PESCATE CHIUDONO PER 30 GIORNI “LE OFFICINE”: GRAVI CARENZE DI SICUREZZA

PESCATE – Il sindaco di Pescate, Dante De Capitani, ha disposto la chiusura totale per 30 giorni del locale “Le Officine”, dopo un controllo della Questura di Lecco che ha evidenziato gravi violazioni delle norme di sicurezza e un uso improprio delle autorizzazioni. Il provvedimento arriva anche sull’onda emotiva della tragedia di Crans-Montana, che ha spinto a intensificare le verifiche nei locali frequentati dai giovani.

Durante il sopralluogo del 16 gennaio, richiesto dal sindaco e sollecitato anche da segnalazioni di genitori, gli agenti hanno trovato diverse criticità: assenza di uscite di sicurezza; mancanza di estintori al secondo piano; ostacoli lungo l’unica via di fuga, spesso ostruita da tavolini; criticità nella sorvegliabilità degli accessi; oltre 200 avventori presenti, nonostante l’assenza del parere di agibilità; attività di pubblico spettacolo svolte senza autorizzazione, con dj set e concerti organizzati in modo abituale.

Il locale, formalmente autorizzato solo per la somministrazione di alimenti e bevande, avrebbe dovuto limitarsi a piccoli intrattenimenti occasionali previa comunicazione al Comune. Secondo l’ordinanza, invece, si sarebbe verificato un “sistematico aggiramento del regime autorizzatorio”, con comunicazioni inviate in orari che impedivano i controlli.

Nell’ordinanza De Capitani parla di “gravi violazioni delle prescrizioni di legge in materia di safety e incolumità pubblica”, tali da rendere incompatibile la prosecuzione dell’attività. La gestione del locale, secondo il sindaco, avrebbe creato condizioni potenzialmente pericolose, soprattutto considerando l’assenza di vie di fuga adeguate e l’elevato numero di clienti presenti.

Non è la prima volta che Le Officine finiscono sotto la lente delle autorità. Nel novembre 2024 i gestori erano stati colpiti da una chiusura anticipata e dal divieto di vendere alcolici dopo le 22, dopo un episodio di violenza: due giovani ubriachi avevano importunato alcune ragazze e, una volta allontanati, avevano aggredito il buttafuori, poi a sua volta difeso dai clienti.

RedCro