A PESCATE RIAPRE L’UFFICIO POSTALE CON TUTTI I SERVIZI “POLIS”

LECCO – L’Ufficio Postale di Pescate ha riaperto al pubblico, in una veste rinnovata, da giovedì 14 agosto. In anticipo rispetto a quanto era stato programmato. Sono infatti terminati nella sede di via Roma 98, i lavori di ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati la ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico, realizzazione di una nuova postazione relazionale ribassata con seduta, installazione di nuovi arredi progettati e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia all’ufficio postale sono disponibili anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i certificati anagrafici e di stato civile.

L’ufficio postale di Pescate è aperto, anche durante il mese di agosto secondo il consueto orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8:20 alle 13:45 il sabato dalle 8:20 alle 12:45.