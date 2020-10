LECCO – Sono finiti a processo per la rissa avvenuta in viale Turati a Lecco il 25 agosto 2018 T. S., L. Y. C. Q., J. B. C. Q. e F. C. D. G.

Coinvolti, oltre a loro, anche un’altra decina di sudamericani.

Ad ascoltarli è stato giudice monocratico Martina Beggio. I fatti avvenuti sono stati ricostruiti dagli inquirenti Italo Cantù e Giuseppe Di Nardo, mentre ad interrogare gli imputati è stato il PM Caterina Scarselli.

Il processo è stato aggiornato a febbraio 2021.

RedGiu