A SALA DI CALOLZIO LA 21ª MOSTRA DEI PRESEPI ESALTA LA FANTASIA

CALOLZIOCORTE – È giunta alla 21ª edizione la mostra di presepi e diorami a Sala di Calolzio, organizzata dalla Parrocchia e dal Gruppo Dimensione Cultura; la rassegna, ormai una tradizione per la frazione, mette in mostra nella vecchia chiesa oltre 20 presepi e diversi diorami, nati dalla fantasia e dalle sapienti mani di appassionati da tutta la Lombardia.

I presepi, oltre che in esposizione, fanno anche parte di uno speciale concorso: all’interno della chiesa è possibile dare il proprio voto ad una delle creazioni in gara, le più votate saranno decretate in una cerimonia di premiazione che si terrà lunedì 5 alle 20:30 nel salone dell’oratorio.

L’edizione 2025, come ogni anno, riserva le più disparate rappresentazioni della natività: dalle più classiche capanne agli scenari nel deserto, dai supporti particolari come piccole scatole e figure ancora più ridotte, a materiali inediti e singolari come i fili in metallo.

A renderla ancora più particolare è un’opera non in concorso: il presepio di carta del Centro culturale “Il Lavello”, realizzato da Giuseppe Carsana, che riproduce fedelmente l’opera presente nel Santuario di Rho.

La mostra è aperta fino al 6 gennaio, con i seguenti orari: nei giorni feriali dalle 15 alle 17:30, mercoledì 31 dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 17:30, giovedì 1 dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato 3 dalle 15 alle 18, domenica 4 dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 18, martedì 6 dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Michele Carenini