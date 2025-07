A SAN NICOLÒ OLTRE 300 BAMBINI E 90 ANIMATORI TRA GREST E LABORATORI

LECCO – Anche quest’estate l’oratorio estivo di Lecco Centro ha mostrato il suo volto più bello e accogliente: quello di una comunità viva, gioiosa, generosa, che sceglie di stare accanto ai più piccoli con impegno, creatività e tanto cuore. Sono stati oltre 300 i bambini tra scuola primaria e medie che hanno partecipato alle attività estive: i più piccoli ospitati nell’oratorio San Luigi, i ragazzi delle medie invece a Castello, in spazi organizzati e animati con cura. Accanto a loro, ben 90 animatori adolescenti, veri protagonisti di questa esperienza, che hanno scelto di mettersi a servizio, rinunciando al tempo libero per donarlo ai più piccoli. L’oratorio ha saputo coniugare momenti di puro svago con esperienze educative e formative come Giochi organizzati e tornei, Gite a Pian Sciresa, Monte Barro, San Tomaso, Arenzano (con visita al santuario e tappa al mare) e una giornata al parco acquatico, laboratori creativi: cucina, falegnameria, attività con materiali di riciclo, ballo, musica e momenti di ascolto di racconti.

Per i ragazzi delle medie anche momenti di sport e un’attività di cura del territorio con la pulizia delle rive dell’Adda, a testimoniare un’attenzione concreta al bene comune. Ogni giornata è stata scandita anche da momenti di preghiera quotidiana, seguiti da una messa settimanale vissuta insieme come tempo forte di riflessione e ringraziamento.

Dietro le quinte, silenziosi ma fondamentali, numerosi volontari hanno garantito il servizio mensa, merende e la pulizia degli ambienti: una presenza che racconta lo stile di una comunità che crede in ciò che fa e che vuole esserci davvero, con umiltà e generosità.

L’oratorio estivo non è solo tempo libero per i bambini, ma anche un’occasione preziosa per gli adolescenti animatori: “Potrebbero trascorrere le loro giornate in altro modo – dicono gli educatori – ma scelgono di impegnarsi gratuitamente, e così crescono anche loro, umanamente e spiritualmente.”

Questa esperienza lascia un segno nei cuori di tutti: nei bambini che si divertono e imparano, nei ragazzi che scoprono la bellezza del donarsi, negli adulti che scelgono di esserci, nei genitori che affidano con fiducia i loro figli.

“Un grazie va proprio alle famiglie – concludono gli organizzatori -, che ancora una volta hanno creduto nell’oratorio estivo come una bella e significativa opportunità di crescita. E un grazie, silenzioso ma enorme, a chi ogni giorno si è messo in gioco per far brillare il sorriso di tanti bambini”.