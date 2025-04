A SILEA IL PREMIO “LEGALITÀ E PROFITTO”

ROMA – Si è tenuta venerdì scorso nella Sala capitolare del Senato la cerimonia di consegna a Silea – la società pubblica lecchese dell’economia circolare – del riconoscimento nazionale ‘Legalità e Profitto’, premio attribuito annualmente alle imprese ‘più meritevoli, scelte per la loro integrità, capacità innovativa e contributo allo sviluppo sostenibile del Paese, dimostrando di essere esempi virtuosi per tutto il tessuto economico italiano’.

Il premio, promosso con il patrocinio del Senato della Repubblica e la collaborazione dell’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, è assegnato selezionando tra le circa 15mila aziende italiane che hanno ottenuto il rating di legalità e con un fatturato non superiore a 500 milioni di euro, le 100 migliori aziende che si sono distinte per redditività e solidità finanziaria, sulla base dei dati pubblici di bilancio e di criteri oggettivi di merito creditizio.

Il Rating di Legalità è uno strumento introdotto in Italia nel 2013 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), per valutare gli standard di legalità ed etici da parte delle aziende. Il riconoscimento viene valutato attraverso un punteggio compreso tra un minimo di una “stelletta” e un massimo di tre “stellette”, sulla base del grado di conformità alle normative ed ai principi etici.

Nel 2024 Silea ha ottenuto il “Rating di Legalità” AGCM, con il punteggio di tre stelle. Alla cerimonia di consegna dell’attestato nelle mani dei Eleonora Rota, direttrice dell’area affari legali e societari di Silea, è intervenuto anche il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

“In quanto società totalmente pubblica, Silea riveste sul territorio un ruolo non solo imprenditoriale ma anche istituzionale e, come tale, si fa promotrice dello sviluppo di valori sociali – ha commentato Eleonora Rota – Già a partire dal 2021 Silea ha adottato un proprio ‘Codice Antimafia’, strumento del quale sono dotate pochissime realtà a livello nazionale. Inoltre lo scorso anno l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attribuito alla nostra società il massimo punteggio possibile nel Rating di Legalità. Il riconoscimento odierno rappresenta dunque una nuova conferma della correttezza del nostro operato al servizio della comunità”.

“Oggi le imprese non vengono più esclusivamente valutate sulla base della loro redditività, ma anche per la capacità di operare in modo etico e responsabile – commentano con soddisfazione la presidente di Silea Francesca Rota, e il direttore generale Pietro Antonio D’Alema – Silea si conferma una realtà virtuosa e attenta, promotrice di best practices riconosciute a livello nazionale non solo nel campo della sostenibilità ambientale ma anche in quello della sostenibilità economica e sociale”.

F.S.