A VALMADRERA 150 FIRME PER RICHIEDERE TELECAMERE PUBBLICHE

150 firme raccolte in un fazzoletto di terra fra Via Resegone e Via Grigna, al fine di richiedere l’installazione di telecamere pubbliche per la tutela e la sicurezza dei residenti che negli ultimi mesi sono stati bersagliati da furti o tentativi di intrusioni domestiche.

La raccolta di firme, apolitica e apartitica, è riuscita ad avvicinare persone che possono avere opinioni contrastanti, ma hanno in comune una cosa: la paura di essere derubati o assaliti nella propria casa. Commoventi alcune storie, soprattutto di persone anziane o sole che si sentono particolarmente esposte e spesso si vergognano di condividere le loro brutte esperienze.

Ma questa raccolta di firme deve essere anche un monito alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura locale per non far sentire abbandonati i cittadini. E dovrebbe essere un segnale forte non solo per la politica cittadina, ma anche per il Governo che spesso viene percepito lontano, troppo lontano.

Venerdì le firme verranno presentate al sindaco e si concorderà il passo successivo.

Lettera firmata