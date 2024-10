A VALMADRERA ANDREA VITALI PRESENTA LA SUA ULTIMA OPERA “IL SISTEMA VIVACCHIA”

VALMADRERA – Nell’ambito delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario dell’elezione di Valmadrera a Città, l’amministrazione comunale propone l’incontro con Andrea Vitali dedicato al suo ultimissimo romanzo “Il sistema Vivacchia“. L’evento si terrà giovedì 31 ottobre alle 20:45, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli. Ingresso libero.

Proposto a Valmadrera in seconda presentazione nazionale, “Il sistema Vivacchia” racconta come il maresciallo Ernesto Maccadò si goda qualche gustosa rivincita sugli sgangherati rappresentanti locali del regime. Alle prese con le proprie diffidenze nei confronti delle innovazioni tecnologiche, non sa decidersi se acquistare anche lui una radio nuova, che la moglie Maristella desidererebbe tanto e che è già arrivata in casa dell’appuntato Misfatti portando allegria e gioia di vivere. “Vedremo”, va ripetendo il maresciallo, mentre è concentrato a dare una mano agli eventi affinché prendano la piega giusta quando il potere si fa violento e arrogante.

Andrea Vitali (Bellano, 1956) è uno degli autori più apprezzati dal pubblico dei lettori e dalla critica, che negli anni gli ha assegnato numerosi premi letterari: Montblanc, 1989; Piero Chiara, 1996; Grinzane Cavour e Bruno Gioffrè, 2004; Bancarella, 2006; Ernest Hemingway e Boccaccio, 2008; Procida Isola di Arturo Elsa Morante e Campiello, 2009, quando è stato anche finalista al premio Strega; Alda Merini, 2011; De Sica, 2015; Giovannino Guareschi, 2019; Gran Trofeo Casinò di Sanremo, 2021; Racalmare Leonardo Sciascia, 2022.