A VALMADRERA BENEMERENZE A CROCE ROSSA, CFM E “IL TEMPO DI DARE”

VALMADRERA – La conferenza dei capigruppo di Valmadrera, composta dal sindaco Cesare Colombo e dai capigruppo Francesca Leto (“Progetto Valmadrera”) e Alessandro Leidi (“Ascolto Valmadrera”), ha esaminato le proposte di candidature per le civiche benemerenze del Comune di Valmadrera ed ha deciso all’unanimità di attribuire il riconoscimento:

alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Valmadrera per il costante impegno in interventi di soccorso a carattere sanitario e socio assistenziale e il contributo essenziale che i suoi membri offrono, con abnegazione, coraggio e spirito di servizio, operando in situazioni spesso critiche per salvaguardare la vita e alleviare le sofferenze delle persone, nella tutela della sicurezza pubblica e nella gestione delle emergenze di livello sia comunale che nazionale;

al Centro Farmaceutico Missionario ODV per il ruolo svolto dall'associazione che, nel corso degli anni, è diventata una realtà consolidata, un punto di contatto per le persone con diverse problematiche, uno spazio di ascolto, di attenzione, di accoglienza, di integrazione, di recupero della dignità umana, ponendosi per tutti quale esempio di impegno, abnegazione, cura degli ultimi, pur con tutte le fatiche e la complessità della quotidianità;

all'Associazione "Il tempo di dare" per il generoso impegno e la dedizione con cui l'associazione si dedica agli anziani ospiti della RSA Opera Pia Magistris da oltre 40 anni.

Il sindaco Colombo evidenzia con orgoglio come le benemerenze anche quest’anno riconoscano il particolare valore dell’associazionismo, che coinvolge numerosi cittadini di Valmadrera, attento nell’impegno quotidiano ai più fragili, agli ultimi, a chi è in difficoltà, ma anche attivo nelle emergenze che hanno coinvolto l’intero Paese ed inoltre capace di rinnovarsi, sia sapendo intercettare nuovi bisogni e sia trovando modalità inedite ed originali di essere presente nella comunità e di mettersi al suo servizio.

Le civiche benemerenze verranno conferite nel corso della cerimonia che si terrà venerdì 16 gennaio alle 18 in Sala Consiliare al Centro Fatebenefratelli, nell’ambito delle iniziative programmate in occasione della Festa patronale di S. Antonio Abate.