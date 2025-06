A VALMADRERA CANTIERI E RIASFALTATURE ESTIVI: TUTTI I DETTAGLI

VALMADRERA – Le prossime settimane saranno caratterizzate dai lavori di riasfaltatura e dagli ultimi cantieri del teleriscaldamento.

La scelta del periodo tiene conto sia delle tempistiche necessarie per il ripristino delle strade, dato che, prima di asfaltare, devono passare circa 6 mesi dai lavori per dare il tempo al terreno di assestarsi, sia del fatto che durante l’estate si riduce il traffico per la chiusura delle scuole.

Con questi interventi termineranno i lavori del teleriscaldamento sul territorio; resteranno da completare i ripristini delle strade oggetto di queste ultime attività, che saranno effettuati nella prossima primavera.

L’amministrazione ha indicato le attività previste per consentire alla cittadinanza di comprendere le vie alternative. Le date potranno subire aggiornamenti in funzione delle condizioni atmosferiche e del procedere delle attività. Tutte le modifiche alla viabilità saranno comunque opportunamente segnalate con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei lavori.

“Siamo consapevoli che si creeranno alcuni disagi – il commento -, ma garantiamo l’impegno dell’amministrazione comunale e delle imprese coinvolte per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità cittadina”.

Piano dei lavori

Sono attualmente in corso i lavori nella via privata don Rodrigo, che proseguiranno fino alla prima settimana di luglio.

Dal 23 al 27 giugno i cantieri del teleriscaldamento dovranno attraversare l’incrocio di via Roma spostandosi da viale XXV Aprile a Viale Promessi Sposi. I cantieri saranno operativi dalle 18 alle 6 per ridurre l’impatto sul traffico. Il passaggio delle auto sull’incrocio verrà gestito tramite moviere.

Sempre nella stessa settimana verranno svolti i lavori di riasfaltatura di via Trieste, nella traversa che costeggia il torrente Inferno.

Dal 26 giugno fino a fine luglio verrà attivato il cantiere del teleriscaldamento su via don Abbondio, via Bovara (zona antistante all’Oratorio) e via I Maggio fino all’ingresso del CFP Aldo Moro. Durante i lavori in via don Abbondio l’accesso sarà consentito solo agli abitanti della via e il traffico veicolare verrà modificato come nello schema seguente:

Da inizio luglio fino a metà luglio i lavori del teleriscaldamento interesseranno la zona fra l’incrocio di via Roma e l’ingresso dell’ex area Calvasina. Tali lavori non consentiranno il doppio senso di circolazione su Viale Promessi Sposi.

In particolare, non sarà possibile accedere in Viale Promessi Sposi dal semaforo di via Roma, ma il traffico in direzione Paré sarà deviato su Via Gavazzi e via Sabatelli (che diventeranno temporaneamente a senso unico) come nella mappa sotto riportata:

I lavori proseguiranno poi da metà luglio fino ad inizio agosto su Corso Promessi Sposi dalla Stazione dei Carabinieri fino all’incrocio con via Don Abbondio con possibile viabilità a senso alternato tramite semaforo o moviere.

Dal 17 luglio al 23 luglio verranno asfaltate le seguenti vie:

– Via dell’Incoronata e via Roma (zona parcheggi a salire da via Dell’Incoronata): è prevista interruzione al traffico su via dell’Incoronata, non è prevista alcuna limitazione su via Roma.

– Via Santa Vecchia: viabilità gestita tramite moviere.

– Via Vassena/Fornaci: viabilità gestita tramite moviere.

– Via Piedimonte: viabilità gestita tramite moviere.

Nei mesi di luglio e agosto, in date che verranno successivamente precisate, sarà completamente ripristinata via Leopardi (dall’incrocio con via Manzoni fino alla Scuola Elementare). I lavori comprendono l’allargamento del marciapiede opposto al parco (con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche associate), la calibrazione della strada e la sua completa asfaltatura. I lavori non prevedono chiusura della strada, ma gestione della viabilità a senso alternato con moviere o semaforo.

Nel mese di agosto sono inoltre pianificate le ultime sistemazioni del teleriscaldamento in via Manzoni e dei ripristini delle asfaltature di Piazza Mons. Citterio e della stessa via Manzoni.

Queste attività richiederanno la chiusura al traffico del tratto di via Manzoni fra via Roma e via Magistris, per due settimane (indicativamente fine luglio – primi di agosto) come indicato nella mappa seguente:

Il traffico sarà quindi deviato su via Stoppani, via Volta e via Francesco Rocca, in modo da aggirare la chiusura. Nel periodo indicato sarà asfaltata via Manzoni e verranno risistemati i passaggi pedonali rialzati; saranno possibili ulteriori interruzioni in funzione delle specifiche attività. All’approssimarsi della data saranno fornite ulteriori indicazioni.