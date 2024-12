A VALMADRERA FRANCESCA STUCCHI PRESENTA “NEL VENTO DEI DESIDERI”

VALMADRERA – La Biblioteca e la Consulta dello Sport del Comune di Valmadrera promuovono il terzo incontro della stagione “Aperitivo con l’Autore”, rassegna nella quale autori della provincia di Lecco presentano le loro opere di recente pubblicazione. Si tratta di un incontro “fuori serie”, che cambia modalità e luogo rispetto alla rassegna già avviata, e che ha già visto svolgersi due appuntamenti.

La presentazione del libro di Francesca Stucchi, “Nel vento dei desideri. Un viaggio nella storia e nell’anima del canoista paralimpico Kwadzo Klokpah”, vedrà infatti la straordinaria partecipazione dell’atleta protagonista e si terrà presso la palestra di “Oltre Noi” a Parè di Valmadrera, servizio comunitario che ospita persone disabili e loro famigliari, gestito dalla Fondazione Sacra Famiglia.

La presentazione del libro sarà infatti il punto di partenza per una testimonianza di vita (attraverso immagini, video e con la viva voce del protagonista) fuori dall’ordinario. Una storia di sport, ma soprattutto una storia di sfide, di speranza e di determinazione. Inchiodato a un letto d’ospedale ai confini della savana il piccolo Kwadzo è in fin di vita, abbandonato. Alla Missione in cui viene accolto incontra un giovane volontario che lo porterà in Italia, spalancandogli le porte di una nuova vita.

Sul lago scopre il calore di una famiglia e insegue il sogno di diventare un campione di canoa. La sua carriera sportiva decolla nella Canottieri Lecco, Kwadzo diventa uno tra i migliori paracanoisti al mondo. Lo attendono grandi sfide, dopo ogni caduta trova il coraggio di rialzarsi. In Africa non vuole tornare, ma il vento dei desideri non smette di soffiare. Nuovi destini s’incrociano e inevitabilmente su tutto trionfa l’amore.

Collaborano all’iniziativa l’associazione di volontariato Oltre Noi Valmadrera, Sacra Famiglia Fondazione ONLUS, Cooperativa Arcobaleno ONLUS (che gestisce peraltro l’attiguo Centro diurno disabili) e l’Associazione Nazionale tra le famiglie dei Caduti in Guerra di Valmadrera. L’incontro si terrà venerdì 10 gennaio alle 18 presso la palestra di Oltre Noi in viale Promessi Sposi 129, a Valmadrera. Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo per tutti i presenti. L’ingresso è libero. La rassegna continuerà con il quarto e ultimo incontro il 18 gennaio alle 16 presso la Sala Esposizioni del Centro Culturale Fatebenefratelli, con gli autori Enrico Rigamonti, Giovanni Molinari e Linda Spandri.