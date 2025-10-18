A VALMADRERA IL 3° PALIO CANORO DELLA PROVINCIA DI LECCO

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera ospita e patrocina il 3° Palio Canoro della Provincia di Lecco. Una gara per bambini e ragazzi organizzata da “Eventi Culturali Italiani”, una delle cui tappe si terrà domenica 26 ottobre alle 17 all’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.

Dopo il successo delle prime due edizioni, l’Associazione Eventi Culturali Italiani di Sirone ha organizzato la terza edizione della kermesse che vede in gara ragazzi delle scuole primarie da tutto il territorio provinciale e coinvolge numerosi Comuni che ospiteranno le varie tappe che condurranno alla grande finale. Un’occasione unica per scoprire e applaudire voci straordinarie provenienti da tutta la provincia, in un’atmosfera di festa e condivisione.