A VALMADRERA IL CORPO MUSICALE DI SANTA CECILIA IN CONCERTO

VALMADRERA – Domenica 19 gennaio si terrà il tradizionale concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera in occasione della festa patronale di Sant’Antonio Abate. Il concerto, diretto dal maestro Armando Saldarini, sarà un viaggio verso il nuovo Mondo, alla scoperta della natura, dei ritmi e dei popoli delle Americhe.

L’appuntamento è per le 16:30 di domenica 19 al Cineteatro Artesfera (via dell’Incoronata, 8). È possibile ritirare i biglietti gratuiti, non più di 4 per persona, presso il cinema stesso nei seguenti giorni: martedì 14 e mercoledì 15 dalle 10 alle 12 e giovedì 16 dalle 16 alle 19; in caso di biglietti ancora disponibili sarà possibile l’ingresso il giorno stesso.

Sarà un’importante occasione anche per la Junior Band del corpo musicale, infatti si esibiranno per mostrare il frutto del loro studio e la bellezza del suonare insieme. Quindi un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica bandistica e per tutta la popolazione di Valmadrera per concludere al meglio i festeggiamenti patronali.