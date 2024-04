A VALMADRERA IL PD PARLA DI SANITÀ PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI

VALMADRERA – Il Partito Democratico ha tra i suoi temi centrali quello della Sanità pubblica, universale e gratuita. Per parlare di Sanità e del generale argomento delle politiche sociali il Circolo di Valmadrera del Partito Democratico propone un’iniziativa aperta al pubblico lunedì 22 aprile alle 21, presso l’Auditorium del Centro Fatebenefratelli a Valmadrera, con la partecipazione di Gianmario Fragomeli, consigliere regionale PD, Salvatore Monteduro, segretario regionale UIL con delega al welfare, e Filippo Galbiati, sindaco di Casatenovo.

“Inoltre – ricorda il segretario del Circolo Valmadrera Malgrate Civate del Partito Democratico Eugenio Carnazza – è in corso la raccolta di firme per una proposta di legge regionale promossa dal PD per la riforma dell’attuale assetto della sanità Regionale lombarda. Nella serata sarà possibile aderire alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare”.

La cittadinanza è invitata.