A VALMADRERA IL READING TEATRALE “L’UFFICIALE E LA BAMBINA”

VALMADRERA – Venerdì 13 febbraio alle 21 nella Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, appuntamento di teatro civile e memoria proposto dall’Assessorato alla Cultura di Valmadrera.

Andrà infatti in scena il reading teatrale “L’ufficiale e la bambina“, prodotto da Pontos Teatro, che intreccia parole, immagini, musica e poesia per raccontare due vicende emblematiche di una fase storica complessa e drammatica, all’interno del quadro complessivo della II Guerra Mondiale.

Lo spettacolo prende forma attorno alle storie di Graziano Udovisi, ufficiale istriano che nel 1945 sopravvive miracolosamente a una tragica esperienza di violenza e di foiba, e di Egea Haffner, rimasta orfana dopo che suo padre fu vittima di un’altra foiba nello stesso anno. Entrambi, segnati dal trauma, diventano testimoni diretti di un doloroso capitolo della storia italiana.

Il reading, proposto in occasione del Giorno del Ricordo, non si limita a ricostruire gli eventi storici, ma propone un confronto simbolico tra i due protagonisti, offrendo al pubblico una riflessione sul valore della memoria, della convivenza e della dignità umana attraverso la narrazione scenica. L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutta la cittadinanza.