A VALMADRERA LA CENA SOLIDALE CARITAS RACCONTA STORIE DI VITA

VALMADRERA – Cena solidale sabato 29 all’oratorio di Valmadrera. Nel menù, oltre i due semplici piatti cucinati dal gruppo di volontari della parrocchia, la conoscenza dell’attività della Caritas. Il coordinatore del gruppo parrocchiale Antonio Monti, con il parroco don Isidoro Crepaldi, ha fornito alcuni dati: nel 2024 sono stati distribuiti 415 pacchi alimentari, 171 le persone complessivamente assistite, mentre visto lo stretto contatto con la casa della Carità di Lecco, qui si è passati da 100 famiglie assistite all’apertura alle 233 degli ultimi mesi.

Dalle prime due volontarie che aprirono lo sportello di ascolto nel 1985 ora ci sono una decina di volontari che si occupano del Centro di ascolto, aperto in via S. Giuseppe 3 (orari: giovedì 10-11.30 e venerdì 15-16.30) e del ricevimento delle derrate alimentari e della loro distribuzione.

Davanti anche all’assessore delegato Rita Bosisio, Monti ha detto: “Operiamo in stretta sinergia coi servizi sociali e con il Centro farmaceutico missionario. Nell’ultimo incontro abbiamo deciso di mettere al centro il problema casa a Valmadrera, sulla scia anche della proposta diocesana del Fondo Schuster, ovvero finanziamenti per ristrutturazioni, contributi per l’affitto, ma anche garanzie ai proprietari che scelgono di affittare i propri immobili a canone agevolato a persone e famiglie in difficoltà”.

Ai numeri la Caritas ha voluto dare anche un volto invitando a cena un padre di famiglia togolese che si ritrova ad accudire 4 figli da solo dopo che la moglie malata ha dovuto essere ricoverata in una struttura di assistenza. Oppure Susy, badante peruviana dal 2018 in Italia: “Per noi è un sogno venire nell’Italia luccicante che vediamo in tv, per uscire dalla difficile realtà sociale che viviamo in patria”. Rimasta incinta ha perso il lavoro, e ha trovato una speranza in un’occupazione offertale direttamente al Centro farmaceutico.

Per loro la speranza, tema al centro di queste serate proposte in occasione del Giubileo, è stata la solidarietà dei valmadreresi.