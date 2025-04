A VALMADRERA LA COSTITUZIONE AI 18ENNI CON MALGRATE E OLIVETO LARIO

VALMADRERA – Mercoledì 30 aprile alle 18, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli a Valmadrera, i sindaci dei Comuni di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario, Cesare Colombo, Michele Peccati e Federico Gramatica, consegneranno una copia della Costituzione Italiana ai diciottenni residenti.

Le amministrazioni dei tre Comuni vogliono insieme sottolineare l’importanza di questo momento: nel corso di questo incontro sarà infatti consegnata a tutti i nati nel 2007 una copia della Costituzione Italiana, al fine di avvicinarli ai principi fondanti di quella vita politica della quale saranno chiamati ad essere protagonisti. Nelle scorse settimane sono state inviate lettere di invito da parte dei tre sindaci ad ogni nato nel 2007 di Malgrate, Oliveto Lario e Valmadrera.

Le amministrazioni ritengono che siano proprio le parole semplici e belle della Costituzione la chiave giusta per educare le nuove generazioni, speranza del domani, alla legalità, al dialogo e al rispetto di ogni persona.

Dopo l’Inno di Mameli e un breve “Concerto per la Costituzione” dedicato ai ragazzi, i cui brani saranno introdotti dal maestro Rocco Carbonara, i sindaci consegneranno copia della Costituzione. Seguirà una presentazione delle attività dell’Associazione AVIS, sezione di Valmadrera, che si dedica a diffondere il valore della donazione del sangue per salvare vite o migliorare quelle di tanti malati. La stessa associazione offrirà poi un’apericena verso le 19.30.

Al termine dell’incontro, alle 20.45, seguirà il concerto “Musica e immagine. Le melodie indimenticabili del XX secolo“ aperto a tutta la cittadinanza a cura del Clarionet Ensemble, con un programma dedicato a canzoni famose con brani dei Beatles (Eleanor Rigby, Got you get you into my life, Day tripper, Yesterday), Queen (Seaside Rendez-vous, Queen medley con all’interno alcune delle canzoni più famose del quartetto inglese), Metallica (Nothing else matters), e famose melodie tratte da colonne sonore con Henry Mancini (Moon River da Colazione da Tiffany), John Williams (Cantina band da Star Wars), Nicola Piovani (La vita è bella dal film omonimo), Ennio Morricone (Gabriel’s Oboe da Mission).