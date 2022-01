VALMADRERA – È naturale che Valmadrera si stia spopolando… Non può essere certo attrattivo un paese amministrato così… Più volte abbiamo chiesto a sindaco, giunta e maggioranza di farsi una passeggiata per le vie della Città, come io, i consiglieri del Gruppo Lega Lombarda per Salvini Premier e i nostri militanti e sostenitori facciamo quotidianamente. Solo così facendo è possibile accorgersi dove è necessario intervenire con priorità.