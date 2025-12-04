A VALMADRERA LA MOSTRA IN OMAGGIO A TRE ARTISTI SCOMPARSI

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera presenta la “Mostra di pittura in Ricordo – Omaggio a – Agostino Giovinazzo, Domenico Ronzani e Simone Kramer Badoni“, curata da Rosalba Citera e realizzata in collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia e il Gruppo Alpini di Valmadrera.

La mostra vuole rendere omaggio a tre artisti dilettanti, Agostino Giovinazzo, Domenico Ronzani e Simone Kramer Badoni, ormai scomparsi, che per molti anni hanno partecipato al Laboratorio Artistico guidato dalla pittrice e affreschista Rosalba Citera. Il laboratorio, attivo per oltre vent’anni proprio nella Saletta del Centro Culturale Fatebenefratelli, ha rappresentato un importante punto di riferimento per la formazione artistica in città, coinvolgendo numerosi partecipanti e dando vita negli anni a oltre trenta esposizioni sul territorio lecchese e non solo.

L’iniziativa intende dunque ricordare, attraverso le opere esposte, non solo il valore affettivo e umano dei tre artisti, ma anche la lunga e significativa esperienza comunitaria generata dal percorso laboratoriale. La mostra sarà inaugurata sabato 6 dicembre alle 10:30 nella Saletta “Antonio Fortu” del Centro Culturale Fatebenefratelli. Seguirà un rinfresco aperto ai partecipanti. La mostra sarà visitabile dal 6 all’11 dicembre, tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:30.

L’ingresso è libero.