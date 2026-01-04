A VALMADRERA L’ANNO INIZIA CON IL CONCERTO DELLA LAKE COMO ORCHESTRA

VALMADRERA – Grande successo e tanti applausi per il concerto di inizio anno svoltosi sabato 3 gennaio presso il cinema Artesfera di Valmadrera di “Lake Como Orchestra“, diretta magistralmente dal maestro Roberto Gianola e promosso da LTM Lecco In collaborazione e con il contributo del Comune di Valmadrera e di Artesfera.

Per oltre un’ora e mezza sono stati proposti alcuni dei brani più famosi dei valzer viennesi, dal “Danubio Blu” alla “Marcia di Radetzky” con un pubblico partecipe e entusiasta che al termine ha attribuito il giusto riconoscimento al maestro Gianola e alla sua orchestra.

Prima della conclusione del concerto, hanno preso la parola per i saluti il presidente di LTM Lecco, Salvatore Cappello, che si è complimentato con l’orchestra per la bellissima esibizione e il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo, che a nome anche dell’assessore alla cultura Butti ha portato i saluti di buon anno da parte di tutta l’amministrazione comunale e ha evidenziato il dovere di essere comunità, nella condivisione dei valori comuni e nel rispetto delle idee degli altri.

Una bellissima iniziativa che ha visto la presenza di un cinema teatro pressoché pieno.