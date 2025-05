A VALMADRERA “L’ITALICA MADRE” PER IL PROGRAMMA “SORRISI CHE CURANO”

VALMADRERA – Venerdì 9 maggio alle 21, l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà la Compagnia Baroni Rampanti con lo spettacolo “L’Italica Madre”. L’evento, inserito nel programma “Sorrisi che curano”, unisce cultura e impegno sociale: l’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’Associazione Oltre Noi impegnata nell’assistenza e cura delle persone con disabilità.

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro di Valeria Cavalli, è un atto unico che racconta con umorismo, tenerezza e profondità le sfumature delle tipiche madri italiane, tra stereotipi e piccoli grandi drammi quotidiani. Sul palco, Manila Barbati dà voce e corpo a una galleria di personaggi femminili, guidata dalla regia attenta di Claudio Intropido, capace di bilanciare comicità e riflessione in circa 65 minuti di divertimento assicurato.

“L’Italica Madre” offre uno sguardo ironicamente realistico ed empatico della figura materna, esplorando il rapporto madre-figli, le dinamiche familiari e il ruolo della donna nella società contemporanea, attraverso una comicità sottile. L’interpretazione di Manila Barbati si distingue per la capacità di alternare ironia e profondità, regalando al pubblico una lettura intensa e sfaccettata dei personaggi, valorizzando appieno sia i momenti più leggeri che quelli più riflessivi in perfetta sintonia con il testo originale.