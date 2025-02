A VALMADRERA TANTE ATTIVITÀ INSIEME ALLE CITTÀ GEMELLATE

VALMADRERA – È un anno ricco di eventi con le città gemellate di Valmadrera, che è iniziato con l’ufficializzazione del gemellaggio con la città di Buckingham a metà gennaio. A breve infatti una delegazione di Valmadrera si recherà a Buckingham per un evento locale, su invito della ‘Buckingham Twinning Association‘, con lo scopo di incontrare un esponente del mondo dell’arte, il preside e i docenti di una Comprehensive School di Buckingham, nonchè esponenti di associazioni culturali e sportive locali. L’invito è esteso anche all’associazione dei Vigili dei Fuoco di Valmadrera, in quanto l’evento vedrà la partecipazione delle ‘Fire Brigades’ di Buckingham.

Durante questi incontri si parlerà anche di iniziative sportive. Queste sono le basi di una rete di comunicazioni che risponda appieno al significato di gemellaggio tra città, creando scambi, relazioni e amicizie in ambiti culturali diversi. Si recheranno in Inghilterra alcuni componenti dell’amministrazione comunale e del comitato gemellaggio di Valmadrera, presente anche la presidente del comitato Fiorenza Pelucchi, decisamente soddisfatta di questo gruppo molto attivo e disponibile. Naturalmente nei mesi a venire anche il sindaco Cesare Colombo si recherà a Buckingham per la ‘return visit’, cioè la controfirma del gemellaggio.

Quest’anno non si parla solo di Gran Bretagna: infatti si ripropongono il prossimo aprile le conversazioni in lingua tedesca, tenute dalla docente Ursula Schramm di Weissenhorn. I momenti didattici si svolgono sia al CFP A. Moro, che alla scuola media L.B. Vassena; sarà organizzato qualche momento per la popolazione adulta, in particolare quest’anno verrà coinvolto il gruppo di Uni3 che si recherà in Germania. Infatti grazie all’assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio, il prossimo maggio l’Uni3 si recherà a Weissenhorn e città vicine in una gita di 3 giorni. La visita si avvale dell’aiuto del gruppo ‘Framici’, cioè il comitato gemellaggio tedesco. La proposta, accolta con entusiasmo, ha già raggiunto il pieno degli iscritti. Accompagnatori d’eccezione saranno Fiorenza Pelucchi e Giuseppe Castelnuovo, sostenitori convinti dei gemellaggi come buon auspicio per organizzare negli anni a venire altre gite di Uni3 con le città gemelle.

Non ultimo a settembre è in programmazione un torneo di tennis, come lo scorso anno hanno preso parte alcune nostre atlete a Buckingham, si vuole ora restituire la coppa delle città gemellate in un altro angolo d’Europa. Infine in autunno i gemelli potrebbero essere protagonisti in altri ambiti quali la cucina e l’arte.