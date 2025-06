A VALMADRERA TORNA LA RASSEGNA DELLE LETTURE TEATRALI PER BAMBINI

VALMADRERA – Anche quest’anno, “visto l’ottimo riscontro della passata edizione”, la Biblioteca di Valmadrera promuove una rassegna di letture teatrali per bambini realizzate in collaborazione con la compagnia teatrale Il Filo Teatro . Saranno appuntamenti mattutini, pensati per i bambini dell’età della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria in cui lettura, teatro e gioco si fonderanno. In queste letture teatralizzate attori e musicisti daranno vita a storie che generano altre storie, coinvolgendo i piccoli nel mondo fantastico dei libri.

Giovedì 19 giugno alle 10 va in scena la lettura di “Valeriano scienziato stano“. Valeriano è uno scienziato originale: i suoi esperimenti non si basano su formule matematiche, soluzioni chimiche o reazioni esplosive. Lui usa tre cose: libri, musica e parole. Nel suo piccolo laboratorio mischia vecchi libri tra di loro, recita delle formule segrete che solo lui sa e, con l’aiuto della musica giusta, crea nuove storie da raccontare ai ragazzi che governeranno il mondo: storie sagge, storie che educano, storie che mettono in guardia e soprattutto storie che fanno crescere diritti. Giovedì 26 giugno, sempre alle 10, tocca a “Giro d’Italia con Tonino il capotreno“. Tonino è un capotreno che ha girato l’Italia in lungo e in largo e nel tempo ha visto paesaggi da sogno, ha assaggiato tutti i piatti tipici di ogni Regione, ha imparato i vari dialetti e soprattutto ha ascoltato tante fiabe popolari del nord, del centro e del sud. E così, con l’aiuto di una musicista esperta, ha deciso di tornare a girare l’Italia per raccontare a tutti i ragazzi le fiabe popolari che ha scoperto. Fiabe che parlano di regni, di magie, di misteri e di eroi. La musica guiderà i bambini dentro l’atmosfera delle varie fiabe e Tonino si divertirà, ad ogni racconto, a giocare con il pubblico, dando ogni volta ai piccoli spettatori degli indizi per aiutarli a indovinare la provenienza della fiaba e , tra una fiaba e l’altra, mostrerà immagini di paesaggi fantastici della nostra bella Italia.