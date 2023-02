VALMADRERA – Sabato 18 febbraio, Giornata mondiale della Sindrome di Asperger, Fondazione Sacra Famiglia inaugura un Ambulatorio per l’autismo: per presentarlo si svolgerà un incontro al “Polo per la disabilità” di Valmadrera. In programma l’intervento di esperti e un “laboratorio esperienziale”.

“Osservare, ascoltare, spiegare. Trovare soluzioni” è il titolo dell’incontro aperto al pubblico che la Fondazione Sacra Famiglia organizza il 18 febbraio al “Polo per la disabilità” di Valmadrera in occasione dell’apertura di un nuovo Ambulatorio a sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie.