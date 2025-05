A VALMADRERA UNA CENA SPECIALE CON I VOLONTARI DEL CFM

VALMADRERA – Sabato 17 maggio secondo appuntamento con “Aggiungi un posto a tavola”, iniziativa per celebrare a Valmadrera il Giubileo 2025, incontrando durante una cena realtà che offrono a Valmadrera speranza, tema al centro dell’Anno santo. L’appuntamento è alle 19.30, all’oratorio, in via Bovara 11.

Al tavolo sederanno i volontari del Centro farmaceutico missionario, organizzazione di volontariato nota per gestire la Bottega equosolidale, a due passi da piazza mons. Citterio, il Centro del riuso in via Roma, lo sportello migranti e soprattutto capace di offrire una porta aperta ai bisogni di chi bussa alla sua porta. Tra questi una famiglia di rifugiati politici dalla Tunisia che il Cfm ha seguito e sostenuto. Racconteranno la loro storia, tra un piatto di cous cous e dei biscotti tipici della tradizione marocchina.

Lo stile della serata è proprio quello conviviale di una cena, cucinata da un gruppo di volontari, grazie anche a chi gestisce la cucina dell’oratorio, durante la quale si ascoltano buone notizie.

A condurre la serata sarà il giornalista valmadrerese della rivista “Terra Santa”, Giampiero Sandionigi.

Occorre prenotare un posto a tavola entro domenica 11, attraverso questo link o passando in segreteria parrocchiale negli orari di apertura (lunedì e martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 18.30; giovedì e venerdì solo dalle 9 alle 12.30), telefono 0341.581306.

Cena ad offerta a partire da 10 euro.