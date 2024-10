A VILLA GOMES LA STORIA DELLA MUSICA, DAL CANTO GREGORIANO A MOZART

LECCO – Il civico istituto musicale “G. Zelioli” di Lecco propone a Villa Gomes, a partire dal 4 novembre, un corso di storia della musica che presenta oltre mille anni di storia, partendo dagli antichi repertori medievali, il canto gregoriano, i trovatori, la polifonia delle cattedrali, fino ad arrivare alle rivoluzioni del XX secolo, passando per l’opera lirica, la musica sinfonica e strumentale, in dialogo con la storia e la cultura delle diverse epoche. Il corso appartiene a un ciclo triennale, articolato in dieci lezioni ogni anno, realizzato con il supporto di strumenti multimediali e ascolti.

Nel dettaglio, il programma 2024-2025 prevede tre cicli in tre giorni diversi, con la possibilità di partecipare a uno o più cicli. Il lunedì sarà dedicato al periodo più classico della musica occidentale: l’epoca di Mozart e Beethoven e i primi autori romantici come Schubert, Chopin, Schumann, senza dimenticare l’opera, dalle origini al Romanticismo di Bellini, Donizetti e Verdi. Il martedì si parlerà di un’epoca più antica (dal Medioevo a Bach): il canto gregoriano, la lirica dei trovatori e dei trovieri, la grande polifonia rinascimentale. Infine, il mercoledì si tratterà dimusica più moderna, dal tardo Romanticismo fino alle rivoluzioni del Novecento.

Così l’assessore all’Educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Proseguono le proposte del civico istituto musicale Zelioli, sempre prodigo nell’arricchire l’offerta formativa. In questo caso si tratta di andare ad approfondire la storia della musica, da sempre in grado di raccontare come nel corso dei tempi la sensibilità dell’uomo abbia costantemente trovato nella musica un importante veicolo di emozioni, capaci di toccare le corde dell’ animo umano. Grazie davvero alla nostra scuola civica di musica per il sempre ampio ventaglio di proposte formative”.

La quota di iscrizione è di 90 euro, docente del corso è il musicologo Angelo Rusconi e tutte le lezioni inizieranno alle 18.15. Maggiori informazioni e iscrizioni a questo collegamento oppure al numero 0341 422782 (da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18) o all’indirizzo info@civicalecco.org.