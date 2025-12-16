A VIMOGNO E INTROBIO SI ABBASSANO LE SERRANDE DI DUE ATTIVITÀ STORICHE

PRIMALUNA / INTROBIO – Con la fine dell’anno, la Valsassina saluta due luoghi che hanno segnato la storia e la vita quotidiana delle comunità locali. La notte di Capodanno chiuderà l’Antica Osteria Italia di Vimogno di Primaluna, mentre a Introbio abbassa la saracinesca lo storico Alimentari della Gigliola, che termina la propria attività per pensionamento.

L’Antica Osteria Italia non è mai stata soltanto un locale pubblico. È stata, e resta, un luogo di identità, dove per decenni si è respirata l’aria di una volta, fatta di semplicità, relazioni autentiche e continuità …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS