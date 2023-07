Cara Lecconews

Stasera c’è Consiglio comunale.

Spero che qualcuno faccia suo questo quesito ma soprattutto – in maniera autonoma alle future mie – le azioni, perché le azioni, appunto, sono la misura.

Si ha quindi modo, con serietà e non per polemica politica, di dipanare il dubbio, il sussurro senza grida, che l’area antistante la statua di San Nicolò, con annessa improvvisata spiaggetta del lungolago dove lo scorso mercoledì è purtroppo annegato un giovanissimo migrante, era non solo con Divieto di Balneazione, essendoci un’ordinanza sindacale, che lo istituiva – la nr.4 del 5 maggio – ma di fatto con l’obbligo di conseguente posizionamento dei relativi cartelli informativi e dell’ordinanza?

Si ha altresì modo di confermare che tale cartellonistica non era presente, e se tale area doveva, come è stato fatto solo ieri l’altro, esser anche inibita al suo raggiungimento e, non ultimo che pur eventualmente vandalizzati gli avvisi di divieto, essendo questo successo almeno da mesi, potevano e dovevano essere prontamente ripristinati visti anche i dichiarati passaggi, seppur non continui, delle forze di polizia locale negli stessi punti?

Si ha modo di sapere se tale, eventuale, negligenza di comunicazione e di affissione/ripristino degli avvisi di divieti e/o mancato rispetto dell’ordinanza sindacale sia da parte dei controllori che controllati, comporterà, in termini di codice, per i secondi addirittura un’elevazione di multa amministrativa, che va da 25 a 500 €, in capo, nel caso specifico agli eredi del reo, e per parte dei primi, i controllori, un doveroso obbligo di risarcimento danni agli eredi, per omissione di Atti d’ufficio, il quale ha portato, se provato, a un omicidio colposo, a una morte?

Si ha modo a questo proposito di sapere se tali negligenze del Comune, da dimostrare, possano essere mosse e ufficialmente denunciate alle strutture preposte, solo dalla famiglia e/o da chi aveva in custodia il giovane ragazzo o, invece, è possibile farlo da parte di altri soggetti, associazioni/cittadini e, in ultimo sapere se il Comune è a conoscenza se si è mossa d’ufficio la Questura/Procura?

Lo dico perché forse sì, è decisamente più importante essere giusti che buoni.

Soprattutto se essere buoni è un modo più comodo ed interessato per non essere giusti.

Paolo Trezzi

