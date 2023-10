LECCO – Cambio di proprietà per il trasporto extraurbano lecchese: Deutsche Bahn, la società delle ferrovie tedesche, cederà Arriva ad I Squared Capital, fondo di investimenti con sede a Miami.

Arriva opera nel trasporto passeggeri in dieci paesi europei, tra cui in quello italiano dove acquisì anche la ex Sab, in cui a suo tempo confluì la lecchese Sal, e dal 2010 fa parte di Deutsche Bahn, il maggior operatore ferroviario e il maggior gestore d’infrastruttura tedesco.

L’accordo tra Deutsche Bahn e I Squared Capital prevede il passaggio di proprietà di tutte le attività operative di Arriva, da completarsi nel corso del 2024.

Alla notizia dell’avvicendamento tra un azionista di natura industriale e un private equity statunitense, Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia, ha rassicurato staff e dipendenti: “È un’ottima notizia per tutta Arriva e per le nostre attività in Italia. Nulla cambierà sotto il nuovo azionista: con tutti i colleghi e professionisti di Arriva Italia continueremo a garantire un ottimo servizio a passeggeri e clienti nelle aree in cui operiamo”.