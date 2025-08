ABBADIA. DANNO NEUROLOGICO PER LORENZO BONICELLI, CONTINUA IL RICOVERO

ABBADIA LARIANA – Restano serie le condizioni di Lorenzo Bonicelli, il ginnasta 23enne di Abbadia caduto durante un esercizio agli anelli alle Universiadi di Essen. Il giovane atleta, capitano della Ghislanzoni GAL di Lecco, “presenta gli esiti di un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente e in maniera ineccepibile in sede chirurgica. Permane purtroppo un danno neurologico, la cui entità non è, al momento, ancora valutabile“.

L’aggiornamento è stato diffuso dalla Federazione Ginnastica Italiana, a seguito di un confronto tra il professor Andrea Ferretti – presidente della commissione medica FGI e direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni – e l’équipe neurochirurgica del Policlinico Universitario di Essen, dove Bonicelli è ricoverato dal 23 luglio …

