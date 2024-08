ABBADIA: FERRAGOSTO DI LAVORO PER LA POLIZIA LOCALE, CENTINAIA LE SANZIONI

ABBADIA LARIANA – Un Ferragosto di grande lavoro per la Polizia locale di Abbadia Lariana. Giovedì 15 agosto il paese rivierasco, come consuetudine in estate e in particolare nei giorni festivi, è stato preso d’assalto da migliaia di visitatori che lo hanno scelto per trascorrere una giornata di relax fra lago e montagna. Gettonatissime le spiagge abbadiensi, così come i sentieri e la Cascata del Cenghen.

L’elevato afflusso di turisti e visitatori ha avuto come impatto inevitabile il sovraffollamento dei parcheggi del paese. Se molti hanno lasciato correttamente la propria auto negli appositi stalli a pagamento, una minoranza ha abbandonato la vettura in divieto di sosta …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS