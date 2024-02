ABBADIA LARIANA – Questa mattina una aps e un gommone dalla Centrale di Lecco dei vigili del fuoco, sono stati inviati in zona Spiaggia di Pradello, per soccorrere un uomo atterrato accidentalmente in acqua mentre si trovava in volo probabilmente con un paracadute da lancio.

I vigili del fuoco, dopo aver raggiunto il malcapitato a nuoto, lo hanno recuperato a riva e affidato alle cure dei sanitari. L’intervento è terminato alle 11 circa.