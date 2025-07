ABBADIA LARIANA – Buone notizie da Essen, in Germania: Lorenzo Bonicelli non è in pericolo di vita e si trova attualmente in terapia intensiva presso il Policlinico Universitario della città tedesca. L’atleta di Abbadia, membro della squadra italiana di ginnastica impegnata nelle Universiadi, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alle vertebre cervicali dopo un incidente avvenuto durante l’esercizio agli anelli …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS