ABBADIA. INCIDENTE MORTALE PER UN CICLISTA, SS 36 AL CENTRO DEL DIBATTITO SOCIAL

ABBADIA LARIANA – Il tratto della Statale 36 tra Lecco e Abbadia è tornato tristemente sotto i riflettori dopo la morte di un ciclista 67enne, investito da un’auto mentre percorreva la superstrada in direzione nord. L’uomo sarebbe stato urtato da un’auto e sarebbe poi caduto violentemente a terra.

Il tratto in questione è noto per la sua pericolosità: due gallerie strette e buie, nessuno spazio dedicato a pedoni o ciclisti e un traffico intenso soprattutto nei weekend estivi. Come ha scritto un utente sui social, “A prescindere dal fatto che si possa (percorrere in bici o a piedi, ndr), è di una pericolosità assurda: ci sono due gallerie buie e senza spazio per bici o pedoni, se entrano due macchine affiancate sei spacciato …

