ABBADIA. LA CICLABILE ENTRA NELLA CAMPAGNA ELETTORALE: C’È CHI DICE NO

ABBADIA LARIANA – “La rotonda da noi proposta non solo è fattibile e rispetta le normative vigenti, ma ha un impatto ambientale minimale, totalmente diverso dal ponte”. Lo scrive la Lista civica ‘La nuova Abbadia Lariana’ in un comunicato riguardo il ponte voluto dall’attuale Amministrazione comunale.

“Ciò è frutto di un attento studio, a seguito di vari incontri con gli enti ed una valutazione dell’area interessata: lo spazio antistante l’area Miralago (Bolis), permette la realizzazione di una rotonda avente dimensioni simili a quella di via per Novegolo – prosegue il comunicato – La zona in oggetto era già stata analizzata ancor prima della presentazione del ponte, perché considerata un punto critico e cruciale del paese”.

“Infatti la nostra proposta si propone di risolvere i seguenti aspetti…