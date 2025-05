ABBADIA LARIANA. L’OPPOSIZIONE CRITICA IL COMMISSARIAMENTO

ABBADIA LARIANA – Ad Abbadia Lariana, la recente nomina di un commissario ad acta da parte della Prefettura di Lecco, incaricato di predisporre il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024, ha acceso il dibattito politico locale. La decisione è arrivata dopo che il Comune non ha rispettato la scadenza del 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, una situazione che la maggioranza ha minimizzato, parlando di un semplice ritardo e assicurando che tutto si risolverà senza conseguenze.

La minoranza consiliare ‘La Nuova Abbadia Lariana’ , però, non ci sta e accusa il sindaco e l’amministrazione di “estrema superficialità” nei confronti delle istituzioni e dei cittadini. “Prendiamo le distanze da quanto accaduto – si legge in una nota del gruppo – e ci sorgono molte perplessità sulle modalità di gestione della cosa pubblica”. Nel mirino, soprattutto la gestione del personale: il sindaco ha giustificato il ritardo con la partenza del responsabile del servizio finanziario, che avrebbe lasciato il Comune dopo aver vinto un concorso altrove. Secondo la minoranza, però, il primo cittadino avrebbe dovuto prevedere per tempo questa assenza e organizzarsi per rispettare le scadenze.