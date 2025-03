ABBADIA LARIANA. RIPULITA LA SPIAGGETTA IN LOCALITÀ PRADELLO

ABBADIA LARIANA – È terminato quest’oggi l’intervento degli operatori di Silea sulla riva del lago in località Pradello ad Abbadia Lariana per la rimozione definitiva di grandi quantitativi di rovi, ramaglie, rami e sfalci, frutto di una precedente e accurata attività di pulizia delle sponde che è stata effettuata da un gruppo di volontari per poter rendere di nuovo pienamente fruibile la piccola spiaggia nei pressi del parcheggio.

I volontari, con il coinvolgimento anche dell’associazione Plastic-Free, si erano infatti occupati di ripulire l’accesso a lago e di liberare poi la sponda …

