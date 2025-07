ABBADIA. LORENZO BONICELLI CADE AGLI ANELLI, È IN COMA FARMACOLOGICO

ABBADIA LARIANA – Paura per Lorenzo Bonicelli alle Universiadi estive di Essen, in Germania. Durante le qualifiche di ginnastica artistica, l’atleta 23enne di Abbadia, capitano della Ghislanzoni Gal e studente di Economia all’Università Mercatorum, è stato protagonista di una drammatica caduta agli anelli nel corso della terza rotazione, mentre eseguiva un complesso esercizio di discesa con un triplo salto mortale. L’impatto violento, con atterraggio diretto sul collo, ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori e il trasporto urgente in barella al policlinico universitario …

