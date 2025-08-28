ABBADIA. LORENZO BONICELLI TRASFERITO ALL’UNITÀ SPINALE DEL NIGUARDA

ABBADIA LARIANA – Buone notizie per Lorenzo Bonicelli, il giovane atleta di Abbadia che si era gravemente infortunato lo scorso 27 luglio alle Universiadi di Essen: ad annunciarle è la Ghislanzoni GAL, società dove il 23enne è cresciuto sportivamente.

“Oggi possiamo finalmente condividere con tutti una notizia che porta speranza: dopo settimane in terapia intensiva, Bonni è stato trasferito presso l’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda“.

“È un passaggio importante – commenta la società – , il primo passo di un cammino lungo e complesso che richiederà tempo, forza e pazienza …

